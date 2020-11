Jimmy MOREL

Après un parcours professionnel dans le commerce de détail et dans la bancassurance, je mets aujourd'hui à profit mon expérience et mes compétences acquises pour réaliser des missions :

- d'enseignement (université, écoles d'ingénieur, écoles de management),

- de formation professionnelle,

- d'ingénierie pédagogique,

- de montage de partenariats impliquant le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR) et les acteurs de l'économie et du secteur associatif.



En lien avec ces missions, mes activités de recherche et mes centres d'intérêt gravitent autour de thématiques centrées sur le marketing territorial, le marketing digital et l'innovation pédagogique.



#ESR #markterr #webmarketing #digital #ingénierie #innovation #education #universite #expert #expertise #conseil #pédagogie #formation #conseil #politique #management #finance #Reims #Champagne #Ardennes #GrandEst