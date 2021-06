Amandine BÉCHADE DE FONROCHE

Dernièrement chef de secteur pour les laboratoires Juvasanté , j'ai pu en 6 ans acquérir une solide expérience dans le secteur de la Distribution .

Mes différentes missions m'ont permis de développer un certain nombre de compétences:

Pugnacité dans la négociation

Rigueur dans l'établissement et le suivi des commandes .

Créativité dans le Merchandising

Empathie dans le relationnel Fournisseur.

Exigence dans l'animation des équipes de Merchandiser .

Je souhaiterai intégrer un poste en CDI comme chef de secteur, pour mettre à disposition mon savoir faire, mon expérience, mon dynamisme et mon goût du challenge .