Amandine BROULT

Je gère actuellement une Résidence de location de 163 logements studios et appartements résidence de tourisme 3étoiles, taux d'occupation allant de 70 à 92% selon la période. Je m'occupe principalement de la gestion et de la plannification des locations,de l' accueil, de la réception ,de l' organisation de l'entretien des logements, de la gestion du personnel (de 5 à 12 personnes selon l'activité) de la gestion des litiges clients, de la gestion d'une boutique de produits régionaux. Je mets en place le budget de la résidence et du restaurant, les statistiques et le bilan mensuel de l'activité. J'ai participé à la création du B'O spa thermal et je participe actuellement à la création d'une résidence de location 4étoiles. Je travaille en colaboration avec le service technique, le service clients, le service commercial ainsi que le service administratif et financier. Je suis dynamique, motivée et prête à évoluer. Après avoir acquis les connaissances nécessaires et indispensables de mon métier, j'ai pour ambitions professionnelles à court terme d'être gérante d'un hôtel afin de connaitre d'autre mode de fonctionnement et de gestion pour à long terme devenir moi même propriétaire d'un hôtel.



Mes compétences :

Homing

Maitrise d'Excel

Microsoft Excel word