Amandine CANCÉ (DEXET)

Diplômée d'un Bac+5 en Bio-informatique en génomique et post-génomique, j'ai eu l'opportunité au cours de mes différentes expériences professionnelles, de travailler sur le développement d'outils informatiques dans le cadre de divers projets de bio-informatique, notamment dans le domaine de la pharmaceutique.



Mon rôle a été de concevoir, paramétrer, maintenir et faire évoluer des applications pour la recherche scientifique.

Mais aussi de réaliser les formations des équipes de recherches à ces outils informatiques et d'effectuer le support applicatif (de niveau 3), afin de résoudre les problèmes techniques et/ou fonctionnels rencontrés par les utilisateurs.



Compétences:



• Recueil des besoins techniques et / ou fonctionnels des utilisateurs

• Rédaction du cahier des charges

• Définition et conception des spécifications techniques à partir du cahier des charges.

• Vérifier les impacts et effets de bords des évolutions

• Paramétrage de logiciels

• Développement de LIMS en VBA sous Excel

• Customisation de Sites Internet via le CMS Joomla (CSS, HTML).

• Validation de la conformité de l’application sur les aspects techniques et /ou fonctionnels

• Analyse des spécifications et rédaction des scenarii de tests

• Test des réalisations et correction des anomalies

• Rédaction des rapports et transmission auprès de la maîtrise d’œuvre pour correction des anomalies

• Recette finale en étroite relation avec les utilisateurs avant la mise en production définitive

• Maintenance des développements

• Rédaction de la documentation technique et/ou utilisateur

• Formations des utilisateurs et support aux applications.

• Méthodes de développement : Cycle en V et connaissance des principes de la méthode agiles



Mes compétences :

SQL

Adobe Photoshop

HTML

Joomla

Microsoft Excel

Oracle

CSS