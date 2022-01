Droit des sociétés (constitution de sociétés, cession de titres, augmentation et réduction de capital, transformation, dissolution anticipée et liquidation, assemblée dapprobation des comptes, rédaction de baux commerciaux et professionnels), droit rural (demande dautorisation dexploiter, notification SAFER, rédaction de baux ruraux, ), fiscalité (pacte Dutreil, transmission, ), formaliste (Infogreffe, ), 2777, IFU, 2042, audit juridique, veille juridique,