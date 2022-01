Bonjour,



Je mappelle Amandine COMPIEGNE, j'ai 34 ans et j'habite la Métropole Lilloise.



En ce qui concerne mes études, je me suis orientée vers le professionnel jusqu'à mon Bac.



En post bac, j'ai intégré un BTS assistante de direction (Assistant Manager) que j'ai obtenu.



Le fait de m'être orienté vers les études professionnelles m'a permis de tester plusieurs entreprises pendant les périodes de formations : vente - agent au trésor public - assistante immobilier - assistanat de direction - assistant clientèle secteur bancaire.



En général, et vous pourrez le constater, lorsque j'intégrais une entreprise je faisais plusieurs services et j'étais reconnue pour ma polyvalence, ma rigueur et mon dynamisme.



J'aime travailler seule et en équipe :)



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word