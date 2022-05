Amandine DE MONESTROL (BÉNARD)

Avec 15 ans d'expérience dans les médias et la communication, j'accompagne les dirigeants et managers d'entreprises en transformation grâce à des leviers tels que la communication corporate et la communication RH.

Je définis et mets en oeuvre, en équipe, des stratégies de communication, à destination des collaborateurs, ambassadeurs ou clients avec 2 objectifs prioritaires :

- L'engagement, porté par la compréhension et l'appropriation de la stratégie d'entreprise,

- L'amélioration de l'image de marque et de la notoriété.



Mes savoir-faire :

- Conseil en communication : communication interne, marque employeur, corporate, commerciale (B2B et B2C).

- Plans de communication 360 et multi-canaux, brand content, opérations spéciales, publicité.

- Pilotage éditorial.

- Réseaux sociaux internes et externes.

- Supervision stratégique, management de projets et management d'équipes.

- Développement commercial



Ce qui me caractérise :

Exigeante, digne de confiance, intègre et loyale.

Énergique, enthousiaste, tenace, polyvalente.

A l'écoute, attentive à ceux qui m'entourent, bienveillante, empathique j'ai une forte capacité à motiver et fédérer autour de mes projets



Vous êtes intéressé(e) par mon parcours ? Contactez moi et échangeons !