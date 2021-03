Amandine DUDEK

Du journalisme, du web, de la communication... mon parcours s'articule autour des mots et des réseaux sociaux mais aussi de la gastronomie, domaine qui m'est particulièrement cher. Malgré tout, toujours désireuse d'acquérir de nouvelles expériences, je sais m'adapter à des environnements et thématiques variés sans mettre de côté la rigueur et le sérieux.



En recherche active sur les secteurs de la Vendée, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.



SI BESOIN, je propose aux employeurs intéressés de me recruter dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pendant une ou deux années. Formations envisagées : Chef de projet digital, Responsable marketing opérationnel et communication ou Expert en stratégie marketing et communication.



Mes compétences :

Community management

Journalisme

Communication

Presse

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Édition

eCommerce

PrestaShop

Joomla!

Communiqués de pesse

CMS

Rédaction web

Newsletters

MailChimp