Florence VILCOT

Issue dune formation Bac+5 spécialisation "Marketing digital" en école de commerce, je me suis d'abord orientée vers le webdesign.



J'ai effectuée plusieurs stages et CDD avant de décrocher mon premier CDI en tant que UI/UX Designer dans une start-up japonaise à Tokyo. J'ai exercé ce métier pendant un peu plus de deux ans avant de décider de changer de voie.



J'ai en effet entamé un processus de reconversion professionnelle dans le domaine de la formation, et plus particulièrement tournée vers les thématiques de lutte contre les discriminations, d'égalité femme-homme, d'inclusion de la diversité et de compréhension des personnes LGBT.



Je suis actuellement une formation destinée à me former aux métiers de formatrice et d'enseignante.



Je suis ouverte à toute offre d'emploi, discussion ou simple information dans ces domaines.