Jocelyne BARAUD

Après 12 ans d'expérience dans différents secteurs du tourisme (organisation, commercialisation et accompagnement de voyages), j'ai repris mes études pour me spécialiser dans un domaine que j'ai découvert au fil de mes expériences : la communication.



Désormais titulaire d'un Bachelor "Responsable Communication et Webmarketing" et d'une Licence en Lettres Modernes, je propose mes services en tant que rédactrice de contenus : articles pour la presse et le web, newsletters, compte-rendus, interviews, communiqués et dossiers de presse, publications pour les réseaux sociaux...



Ouverte à différents secteurs d'activité et de nature curieuse, j'ai une prédilection pour les secteurs suivants :

- tourisme et voyages

- associations et solidarité

- éducation et formation



Bénéficiant du niveau Expert en orthographe à la certification Voltaire, j'ai également un niveau avancé en anglais (niveau C1 du TOEIC). Besoin d'aide dans la rédaction de vos contenus, contactez-moi !