Amandine FORMONT

Passionnée par les nouvelles technologies et les innovations, je conduis des projets et manage des équipes depuis 11 ans. Le partage, la créativité et la coopération sont mes moteurs.

Spécialisée dans les études, la data, le numérique et linnovation, j'aime relever des défis et partager mes compétences en gestion de la data, informatique, projets digitaux et analyse statistique pour laide à la décision.

J'ai pu me confronter au développement et à la coordination de programmes en mettant en œuvre de nouvelles méthodes d'animation ou de pilotage (design thinking, méthodologie agile...). Manager déquipes et de projets, j'ai à cœur l'accompagnement des organisations sur les sujets Data, études, analyse, transformation digitale et informatique.