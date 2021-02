Sebastien FARGE

J'ai fais le choix de privilegier LinkedIn comme réseau professionnel. Vous y retrouverez donc un profil à jour et je vous invite à m'y contacter : https://fr.linkedin.com/in/sebastienfarge



16 ans d'expérience au sein du service public de l'emploi en région Parisienne et Tours, m'ont permis de développer différentes aptitudes professionnelles et personnelles.



A l'aise dans la communication interpersonnelle, j'apprécie nouer des contacts professionnels afin de faciliter la rencontre entre les chercheurs d'emploi et les entreprises, dans un objectif d'orientation professionnelle et/ou de recrutement avec un objectif, la satisfaction des utilisateurs de nos services.

Mon fil rouge est l'alliance de travail entre tous les acteurs, pour le développement des entreprises et des personnes.



Je suis passionné par le digital appliqué au RH, l'environnement start up, l'entreprenariat, l'économie.

J'aime apprendre des autres et échanger sur les idées de chacun.



Ma ligne de conduite reprend le message d'une marque célèbre, "pensez autrement".

Mon adage : la connaissance se partage, le savoir appartient à tous.



Mes compétences :

Droit du travail

Législation formation continue

Législation sociale

Analyse de poste

Techniques commerciales

Conduite d'entretien

Outils bureautiques

Techniques pédagogiques

Conduite de projet

Accompagnement des cadres

Création d'entreprise

Accompagnement individuel et collectif

Sourcing

Recrutement

Ressources humaines

Conseil

Élaboration de projet professionnel

Techniques de Recherche d'Emploi