Yann NIZART

Doté d'une solide connaissance industrielle acquise entre autre, dans un environnement multi-sites et fort de mon expérience professionnelle durant laquelle jai eu à gérer des budgets et manager des Hommes.

J'ai également occupé une fonction RH de Responsable Formation Groupe au sein d'une entreprise agroalimentaire (1600 collaborateurs) . Dans cette fonction j'étais Responsable de l'ingénierie de l'ensemble des plans de formation des 4 usines de production, du siège social, d'une base logistique et d'une société de transport et pilote du développement des compétences dans l'entreprise.

J'ai été en parallèle de cette fonction intervenant professionnel à l'université de François Rabelais de Tours.

Habile négociateur et ayant une bonne connaissance des process industriels, des produits et du monde agricole, j'ai été sollicité pour occuper la fonction de Comptes Clés MDD.

A 51 ans, fort de mes multiples expériences professionnelles et de mes compétences tant au niveau RH, managériales, industrielles que commerciales, j'aspire maintenant à prendre davantage de responsabilités que ça soit dans une direction commerciale, d'usine ou sur une fonction de responsable des relations sociales.

Étant à lécoute du marché, nhésitez pas à me contacter pour plus dinformation