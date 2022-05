Philippe ELIE

Record du monde en Ultra-Triathlon, inscrit sur le livre Guinness des records 2003

Un long parcours chez SAFETY (groupe SANDVIK leader mondial dans le domaine de l'outil coupant), m'a permis d'acquérir dans ce groupe international une solide expérience dans le pilotage de projets avec des compétences techniques, qualité, conception et modélisation CAO 3D. Grâce à une grande autonomie, un bon relationnel ainsi qu'un fort sens de l'organisation, j'ai pu atteindre rapidement mes objectifs et devenir un acteur important dans la productivité de l'entreprise, aussi bien dans le secteur de la Production qu'en R&D et Ingénierie.



J'ai ensuite pris un poste de Responsable de Développement et Qualité chez STARWAY "le vélo facile" (Startup Tourangelle spécialisée en Conception / Mécatronique de VAE : vélo à assistance électrique). Mon périmètre d'action dans cette TPE était assez large, allant de l'aspect technique / qualité des produits à la mise en place d'actions commerciales nécessaires pour booster les ventes (organisations et animations de salons, prospections, contacts clients et entreprises, ....).



Hors du cadre professionnel, j'ai créé pour les Téléthons 2000 et 2001 l'événement sportif "TRIA-TELETHON" (baptêmes de triathlon + mise en place de mon record du monde) à la piscine de Saint Avertin. Cette animation à eu un grand succès de participation et de récolte de dons, ainsi qu'une large couverture médiatique départementale et nationale (l'Express, France 3, France 2, France bleu, NRJ, NR...).

J'ai aussi participé de nombreuses années à la mise en place de projets pédagogiques scolaires sur le thème du triathlon, l'objectif étant de faire découvrir ce sport à des enfants de CE2, avec un travail à la fois physique et technologique.





Mes principaux traits de personnalité :

- Compétiteur : aime les défis et les nouveaux challenges.

- Pugnace : mets tout en œuvre pour atteindre ses objectifs.

- Communiquant : les échanges constructifs et le travail d'équipe me plaisent.

- Créatif : l'amélioration est essentielle, pas de place pour la routine.

- Responsable : le travail est motivant si je peux y apporter de la valeur ajoutée.

- Autonome et attaché à l'organisation





Actif et dynamique, je suis aujourd'hui adhérent à la MDCIL (Maison Des Cadres d'Indre et Loire) et ma polyvalence me permet de m'adapter et d'évoluer rapidement dans différents domaines.





Sportif, je détiens un Record mondial en Ultra-Triathlon, inscrit sur "LE LIVRE GUINNESS DES RECORDS" 2003 :

21 km de Natation + 560 km de vélo + 140 km de course à pied réalisés en 35h05mn non-stop.





J'aimerai apporter toute ma sportivité, mon goût de l'effort et de la réussite à d'autres projets professionnels.



Mes compétences :

Gestion de projets

Audit interne (ISO9001 et QSE)

Lean (5S, 5 pourquoi, 6Sigma, Kaisen, Pareto,..)

Plan Expériences, Pert

USINAGE

CAO/DAO

Financière, juridique et commerciale

Analyse

Ingénierie

Organisation

Programmation

Bureautique (MS Office, Lotus notes ..)

Mécatronique

Mécanique