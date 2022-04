Aurélie CONDROYER

ORCOM et ACTIFORCES s’unissent pour développer leurs expertises dans le conseil en ressources humaines



ACTIFORCES rejoint le groupe ORCOM qui consolide ainsi son expertise dans le conseil en ressources humaines. Avec 40 spécialistes en recrutement et approche directe, formation et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ACTIFORCES vient enrichir l’offre de conseil ORCOM.



