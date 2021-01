Amandine GUENROC

Sérieuse, organisée sont des adjectifs qui me qualifient. De plus, mes excellentes relations humaines font que je suis apprécié des clients. Ma persévérance et mon esprit de compétition font que je garde toujours en mémoire les objectifs à atteindre.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Technique de vente - conseil Banque / Assurance

AMF

Gestion des agendas

Gestion des réunion (préparation, animation, suivi)

Mettre a jour et suivre l'activité de la structure

Maitrise des logiciels de bureautique