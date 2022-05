Quentin GUENROC

Ingénieur commercial au sein de l'entreprise Orona Ouest Nord, Groupe ORONA, fabrications et installations d'ascenseurs. J'ai commencé en tant que technico-commercial en alternance durant mon BTS et ma licence pour aujourd'hui être le commercial nouvelles installations sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Je suis également en charge de clients sur l'ensemble de notre zone de chalandise (Grand Ouest).



Mes activités commerciales s'orientent vers l'étude de dossiers de consultations, étude de plans, cahiers des charges, rédaction de devis. Je prépare également les premières réunions de chantier par l'élaboration de plans de fabrication et en assurant une relation client sur la durée du chantier.



Relances et suivi clients, rendez-vous de négociation.

Prospection sur la région Pays de la Loire

(B to B, relations promoteurs grand ouest, entreprises générales de bâtiment)



Mes compétences :

Commercialisation des produits techniques

Chiffrage des chantiers

Prospection

Relations clients