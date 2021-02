Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que Conseillère en Economie Sociale et Familiale.

Je me permet ici de me présenter rapidemment pour que vous puissez me connaître d'avantage.



Je m’appelle Amandine HOMEYER, j’ai 22 ans et je suis titulaire du diplôme d’Etat de Conseillère en ESF. Mon cursus scolaire est passé tout d’abord par l’obtention d’un baccalauréat série Scientifique en 2008, puis d’un BTS ESF en 2010 et du diplôme d’Etat de CESF en 2012.



Même si mon expérience professionnelle s’est construite principalement à travers les divers stages effectués dans ma formation sociale ainsi que les différents emplois d’été, je pense aujourd’hui posséder les qualités et les compétences requises pour assurer ce métier de Conseillère en ESF.

Mon parcours m’a amené à travailler au sein d’un foyer pour adultes en situation de handicaps, d’une épicerie sociale et solidaire, d’un centre social et également d’un centre d’hébergement d’urgence, ce qui m’a permis de découvrir les différents publics auprès desquels nous sommes susceptibles d’intervenir. J’ai ainsi pu avoir un aperçu plus général du métier de Conseillère en ESF. En effet, j’ai su m’investir et gérer au mieux l’accompagnement social des personnes en difficulté en utilisant les différents modes d’interventions (individuels et collectifs), le travail en équipe et en partenariat, la médiation. Toutes ces expériences m’ont vraiment passionné, j’ai pu mettre en œuvre certaines compétences professionnelles ce qui m’a permis de me positionner en tant que future professionnelle.



J’espère que mon dynamisme, mes qualités relationnelles (écoute, observation et éthique), organisationnelles (esprit d’initiative, autonomie, capacité d’adaptation, rigueur et ponctualité) et rédactionnelles (esprit d’analyse et de synthèse) me permettront d’attirer votre attention.



Je vous remercie par avance.