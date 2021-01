Je suis facilitatrice de changements.



Mon travail consiste à faciliter la libération des points de vue limitants et booster votre capacité à incarner votre joie.



Les domaines que je facilite touche à la façon dont vous vivez les situations "difficiles" afin de vous permettre d'élargir votre champ de vision, de relâcher les pensées/sentiments/émotions qui vous paralysent et/ou aveuglent, et ainsi mettre en place des actions justes et alignées avec Vous.



Ces accompagnement vous offrent, notamment : transformation, libération, allègement et clarification mentale et émotionnelle, alignement, bien-être physique, ainsi que des outils simples et pragmatiques à utiliser.



Les modalités de changements que j'utilise allient paroles, énergies et toucher afin d'intégrer dans le corps et pas uniquement avec votre "tête".



Les formations et ateliers vous proposent des outils pour devenir consciemment acteur de votre épanouissement personnel.



FB : Amandine Liénard - Se reconnecter à soi



Mes compétences :

Praticienne et Facilitatrice Access Bars

Praticienne massage Méthode Enelph

Praticienne massage - magnétisme Bien être

Formatrice Access Bars - Méthode Enelph - Outils de Reconnexion à Soi