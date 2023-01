Amandine LOURDES DORAICANNOU

Intégrer votre société en croissance depuis plusieurs années et qui poursuit son expansion.

Mettre en avant ses acquis et développer ses compétences.



Mes compétences :



Informatiques

SAP

Sage Accounting Software

Microsoft Excel (ex : Recherche v , TCD...)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Publisher

PhD

Yooz

Internet

Consolidations

Essbase



Contrôle de Gestion et comptabilité :

- Élaboration de reporting et suivi de l'activité commerciale,

- Suivi des dépenses ( facturé, engagements, engagements reportés, factures non parvenue)

- participation aux clôtures comptables mensuelles et annuelles ( provisions, charges à payer - produits à recevoir...)

- double casquette Systèmes d'information et gestion : support / aide aux opérationnel pour des opérations de gestion dans l'ERP ( création nouvelles prestations, support pour les bons de commandes et des factures) + participation aux projets d'automatisation des reporting ( ateliers de travail avec les équipes IT, référentiel, maquettes, testing, amélioration des reporting sur excel...)

- travail en mode projet et travail en équipe

- participation aux activités comptables (enregistrement des factures fournisseurs et clients, rapprochement bancaire, déclaration de la TVA, suivi de la trésorerie, du bilan et du compte de résultat)