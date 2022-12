Luc ROZENBERG

- Gouvernance et qualité :

Contractualisation ; écriture des contrats et PAQ, description et mise en place des indicateurs de performances, gestion des PAQ, suivi des engagements des prestataires, Gestion et suivi de la qualité.

- Direction de projets :

Planification et coordination des activités, organisation, pilotage des ressources, gestion budgétaire et financière, analyse et suivi des risques, communication interne et externe (tierces parties et client), initialisation et suivi des escalades, management transverse, gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs.

- Gestion des prestataires :

Rédaction des RFI et RFP, notation et sélection des solutions, pilotage et gestion des fournisseurs

- Management d’équipe :

Recrutement et organisation d'équipe, planification et suivi des activités, développement des compétences, mise en place et suivi de process.

Compétences techniques :

ERP / CRM : Oracle Business Suite, Selligent.

Méthodes : ITIL, PMI, CMMI, Merise

Planification : MS Project.

Bases de données : Oracle, MySQL, SQL Server, Business Objects, Access, Excel.



Mes compétences :

Oracle

ITIL

Customer Relationship Management

UNIX

COBOL

budgets

Java

WebLogic Enterprise Application Server

Sybase

SQL

Perl Programming

PMI

Oracle CRM

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology

Korn Shell

Enfin

CMMi - Capability Maturity Model Integration

C Programming Language

Business Objects

Baan

Audit

Administration

Direction de projet