Jean-François LIPUMA

Électronicien de formation, j'ai évolué depuis plus de 25 ans dans les services IT dans le support et la maintenance des systèmes d'information (Mainframe, serveurs, périphériques) puis dans la gestion d’unité de production (Maintenance, contrôle qualité, Industrialisation, Opérations sous-traitées), dans la promotion du partenariat Microsoft (Création d’un solutions center, Formation de 300 techniciens MCSE, Avant-vente de l’activité intégration), dans la direction de projet et dans le Service Delivery Management.



Mes compétences :

ITIL

Gestion de projet

Service Delivery Manager

Management