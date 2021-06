Amandine MARSAULT

Dynamique et dotée d'une aptitude au relationnel je m'adapte très rapidement à mon milieu quel qu'il soit. A travers mes expériences j'ai pris toute la mesure des enjeux du partenariat et du travail collectif, dans la mise en place de projets de territoire notamment.

Je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles de l'ordre du développement local, ou toute mission nécessitant autonomie, bon sens, capacité d'écoute et feeling, quel que soit le secteur d'activité.



Mes compétences :

Réactivité

Adaptabilité

Dynamisme

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Budgétisation

Autonomie

Communication écrite

Compte-rendu

Communication orale

Microsoft Office

Conduite de réunion

Synthèse rédactionnelle

Analyse des besoins

Note de synthèse

Conduite de projet

Analyse de données