Agc CENTRE-OUEST

Proximité, écoute, conseils, accompagnement sur mesures, aide commerciale et technique, AGC propose à l'ensemble de ses collaborateurs Portés un portage salarial de proximité.

Filiale Portage Salarial du Groupe Proman, 6ème acteur de l'Intérim en France, AGC s'appuie donc sur le réseau des agences d'emploi Proman, proximité et missions !

LES PLUS D’AGC PORTAGE

Une assurance-paiement pour vous protéger des défaillances de vos clients, et, pouvoir vous avancer votre facturation !

Une véritable transparence des coûts avec des taux de gestion dégressifs

Un coût de traitement des frais proportionnel au montant des frais (et non pas du chiffre d’affaires)

Et toutes les garanties d'une entreprise de portage adhérente du PEPS





