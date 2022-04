Catherine KOPP

Cadre administratif dans un cabinet d'architecture pendant plus de 30 années après avoir évolué dans des domaines aussi différents que le contact avec la clientèle (souvent des collectivités locales), la pratique quotidienne des marches publics, la comptabilité de chantier et du cabinet, le suivi global d'affaires, ainsi que la gestion des salaries.

Simultanément, je découvre avec passion le monde associatif et le bénévolat dans lequel je m'investis durant 25 années.

En juillet 2011 : licenciement pour raison économique. Ce licenciement devient une opportunité pour aller vers une nouvelle orientation professionnelle. Je me positionne sur la formation "formateur professionnel d'adultes" à ECOFAC Le Mans et décide de m'orienter dans le domaine de l'insertion et l'accompagnement professionnel auprès de jeunes mais également moins jeunes en recherche d'emploi et de formation. Après 7 mois de formation, j'obtiens mon titre en janvier 2013.

Une nouvelle vie professionnelle s'ouvre à moi....