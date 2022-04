Actuellement dessinateur-projeteur pour des constructeurs de maisons individuelles. Je suis à la recherche de nouveaux challenges dans le secteur du bâtiment. Diplômé en Licence international d’architecte de la construction (Danemark, Pologne) et en D.U.T Génie civil. Outre mes connaissances techniques, mon travail durant cette expérience multiculturelle a aiguisé mon ouverture d’esprit. Chaque projet est unique et se doit de satisfaire le client. Mes diverses expériences m’ont conforté l’envie de travailler en étroite collaboration avec mes collègues.



Je vous invite à consulter mon profil sur http://www.doyoubuzz.com/cyril-ferrand/



Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe Indesign

Adobe illustrator

Adobe photoshop

Revit

Microsoft Office

MIAO

Sketch up