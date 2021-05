Fabien BOSCHAT (BOSCHAT)

Fondateur d'​Atlantis RH (www.atlantis-rh.fr ) en 2008, cabinet conseil en Recrutement qui a su s'imposer comme un acteur reconnu de l'accompagnement de sociétés d'ingénierie sur le secteur de la Construction et des Infrastructures au sens large.



Adepte du recrutement 2.0, Fabien Boschat travaille avec des PME, ETI et sociétés du CAC40.

Missions réalisées sur des profils Cadres, Middle Management, Exécutive et fonctions support.



Mes compétences :

Maîtrise des Réseaux Sociaux Professionnels

Sourcing

Recrutement par approche directe

Social networking

Marque employeur

Inbound Marketing

Conseil en recrutement

Internet Recruting

Recrutement 2.0

Ingénierie

Génie Civil et Infrastructures

Construction