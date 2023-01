Amandine MOLLIER

Votre entreprise est à la recherche d'une responsable de projets en mesure de diriger des opérations de constructions, d'assurer le pilotage des études et le suivi technique, financier et contractuel de vos affaires. Vous avez trouvé la personne à qui confier vos projets!!



De formation architecte diplômée d'Etat, et conductrice de travaux en bâtiment, nous pouvons ensemble relever de nouveaux défis architecturaux, répondre à de nouvelles problématiques de projets et de chantiers. Forte d'une expérience professionnelle de 5 ans en qualité de responsable de projets au sein de diverses structures techniques (entreprise spécialisée dans la conception de Salles blanches, entreprise générale du bâtiment, Maîtrise d'œuvre) ,mes compétences techniques et ce regard pruridisciplinaire stratégique sur la conduite quotidienne d'une opération de construction, constituent un réel atout pour votre entreprise. J'ai pu au cours de ces expériences réussies, conseiller des opérationnels (Entreprises Merck Serono, Pierre Fabre, Biomnis, ou encore Abbott), évoluer dans un milieu international, manager des équipes.



N'hésitez pas à me contacter si l'ensemble des documents ci-après vous a convaincu. Dynamique et motivée, je serais ravie de mettre mon expérience à votre service!



A.MOLLIER



Mes compétences :

Formation au management

Prescriptions techniques et financières

Direction technique et contractuelle de projets

Maîtrise de l'outil de modélisation : Autocad 2D e

Project : planification des projets

Anglais courant opérationnel

Allemand (notions techniques)