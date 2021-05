Amandine PINGET

Passionnée par les données et les statistiques, je sais leur donner du sens en formulant des problématiques et en répondant avec des analyses adaptées, créatrices de valeur pour lentreprise. Je suis à la recherche de nouvelles opportunités !



Mes compétences et mes connaissances :

- Compétences analytiques, de synthèse et rédactionnelles

- Machine Learning (supervisé et non supervisé)

- Big data et data science

- Data mining

- Analyses quantitatives avancées (analyses exploratoires, régressions, données temporelles, modèles uni/multivariés)

- Anglais courant

- Veille et analyse documentaire



Mes qualités :

- Rigoureuse

- Avec de la curiosité intellectuelle

- Créative

- Organisée, travail collaboratif et autonome

- Communicante

- Persévérante



Je travaille avec :

SAS, R, Python, Spark, Kafka, Stata, SPSS, Sphinx IQ, SAP, Access, SQL Server (langage SQL).



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en contact !



Mes compétences :

SAS

SPSS

Suite Office

Sphinx

SQL

SAP

Sage

SQL Server

STATA

Études de marché

Data mining

Économétrie

Informatique

Etudes socio-économiques

Statistiques

Analyse de données

Enquêtes

Bases de données

Diagnostic stratégique

Python

Java

Machine Learning

Big Data

BigQuery

VBA

C

R