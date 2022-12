Amandine RAVAT

Après une expérience de plus de deux ans en tant qu'acheteur industriel site au sein du groupe LE BELIER ( Verac 33 ), spécialiste dans la fonderie aluminium pour les secteurs automobile et aéronautique sur la région bordelaise, je poursuis ma carrière en tant qu'acheteur / approvisionneur site au sein sein de l'entreprise LUCAS MILHAUPT ( Ribérac 24 ) depuis plus de 3 ans.



Mon relationnel, mon sens de l'analyse et ma rigueur sont des qualités qui me permettent d'exercer mon métier d'acheteur industriel chaque jour avec envie et respect.

De nature curieuse, je suis dynamique, ambitieuse et persévérante.



N'hésitez pas à me contacter afin d'échanger avec moi sur mon parcours professionnel, ou sur le métier des achats tout simplement.



À bientôt !



Mes compétences :

SAP

Achats industriels

Approvisionnemment Achats

Technique d'achats

Achats projets

Management

Logistique

Automobile

Relation fournisseurs

Négociation

Achats monde

Décomposition de prix

Pilotage de projets

Approvisionnements

Stratégie achats

Industrie

Sociable

Achat

Acheteur

Supply chain

Contractualisation

Evaluation fournisseurs

Rédaction de cahiers des charges

Sourcing fournisseurs

reporting