Amandine ROBITAILLE

Après plusieurs années passées dans le textile, je me suis reconvertie en tant que praticienne de Santé Naturopathe.



Formée à l'école Euro Nature et certifiée FENA.



Je suis spécialisée en périnatalité et je reçois en consultations sur rendez-vous à mon cabinet sur Hem, ou sur Marcq-en-Baroeul au sein de la structure "Devenir Mère".