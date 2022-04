Karine LEBRETON

Juriste Senior 15 ans d'expérience Contrats - Distribution - Consommation - Management de Juriste



Généraliste du droit des affaires depuis plus de 15 ans, j'ai développé une expertise dans le domaine des contrats internationaux et du droit économique (BtoB, BtoC).

Expérience de management de juristes juniors (actuellement manager d'un juriste junior).

Forte sensibilité au e-commerce et à internet de manière générale, autant dans le privé que dans le professionnel.



Langues :

Très bon niveau d'anglais

Bon niveau d'allemand



Diplômes :

DJCE (Diplôme de Juriste Conseil en Entreprise), Rennes

DESS Juriste d'Affaires, Rennes

LLM (Master of Law) in International Business Legal Studies, Exeter-UK

C.E.S en droit des sociétés, Montpellier

MST Juriste d'Affaires-Franco-Britannique, Rennes

Brevet de Terminologie Juridique (Allemand), Paris 2



Mes compétences :

Contrats Internationaux

E-commerce

Droit des affaires

Droit de la Propriété Intellectuelle

Droit de la Distribution

Internet

Droit de la Consommation

Droit