Carine LEBRETON

Depuis 2004, chez Quick j'ai su développer un management adaptatif et fédérateur qui fait de moi une référente au sein de mon restaurant. Issue d'une formation en communication, mon sens du service client conjugué à mon goût pour les bons résultats m'amènent aujourd'hui à rechercher un poste de responsable de magasin.



Mes compétences:



-Élaboration des horaires salariés et responsables

-Suivi des activités culturelles et touristiques locales ou régionales

-Veille de la concurrence

-Management,encadrement et organisation des équipes

-Réalisation des paies

-Recrutements

-Formations

-Mise en place et suivi de projets marketing

-Relations commerciales

-Suivi des performances individuelles et collectives

-Participation à la gestion du compte d'exploitation

-Prise d'initiatives et décisions rapides

-Contrôle des approvisionnements et gestion des stocks

-Réalisation des prévisions de ventes et adaptation

-Intérim directeur

-Gestion administrative



Savoir être :



-emphatique

-rigueur

-sens de l'organisation

-sens du contact et service clients

-leadership

-fédératrice

-impliquée



