Carine LEBRETON

Après avoir suivi une formation de management des entreprises et diplômée de l'IGS Paris (Institut de Gestion Sociale), j'ai intégré il y a près de 15 ans l'univers du service aux entreprises.



Grande entreprise française, PME familiale en pleine croissance, groupe international ou expérience d’indépendante, j’ai découvert au cours de mon parcours plusieurs déclinaisons de l’entreprise, de sa stratégie et de son organisation.



Acquisition et cession, forte croissance et marché en tension, mais aussi création d’entreprise sont autant de points d’étape qui ont enrichi mon expérience de l’entreprise, de ses clients et des Hommes qui la composent.



Que ce soit en tant que Responsable des Ressources Humaines, Gérante ou Directrice de Business Unit, je me suis toujours attachée à répondre aux besoins de mes clients dans un esprit de service et d’efficacité, tout en préservant le bien être des collaborateurs partageant mon quotidien.



• Esprit de service,

• pragmatisme,

• prise en compte des spécificités de chacun des clients de l'entreprise,

• respect des engagements pris,



sont également les fondements sur lesquels repose Avendi, organisme de formation que j'ai voulu créer en m'associant à un professionnel de la formation depuis 20 ans, afin d'accompagner nos clients dans leur stratégie de développement et les collaborateurs dans leur évolution active.



Après une première expérience en tant qu'indépendant, développement de l'entreprise, intégration de nouveaux collaborateurs, échanges et rencontres, réflexion, orientations, choix, décisions sont de nouveau aujourd'hui, et avec plaisir, mon quotidien et mon challenge.



