Alexandra CHEVALIER

MON PROFIL EN QUELQUES MOTS...



- Expertise ingénierie de formation et parcours interne de professionnalisation

- Professionnalisme

- Pragmatisme

- Esprit d’équipe

- Créativité



Formée à la gestion des compétences lors de mon 3ème cycle à l'IGS, j'ai mené à bien différents projets RH principalement dans les domaines de la GPEC, du recrutement et de la formation.

Au quotidien, je mets mes compétences et mon expérience au service de clients internes exigeants en tenant compte des contraintes de leur business



GPEC

Conception et mise en place du premier Référentiel métiers d'une Direction régionale du groupe France Telecom puis

Refonte et mise en conformité du Référentiel d'une filiale du groupe dans le cadre de la mise en place de la CCNTélécommunications.



RECRUTEMENT

...de profils diversifiés dans des secteurs d’activité différents.

...de profils ayant une expertise métier et nécessitant donc un sourcing approfondi.



RRELATIONS ECOLES

Mise en place de partenariats avec des écoles et CFA permettant d'assurer le renouvellement des compétences internes identifiées comme cibles.

Organisation et animation de journées de recrutement visant à recruter les futures forces vives de la société mais aussi à promouvoir un groupe en expansion dont l'identité visuelle récente était encore peu visible.



FORMATION

Gestion au quotidien des stages, Elaboration et à la mise en place des modules de formation puis à la planification, à l’organisation et au suivi des stages sur le terrain.

Optimisation du budget alloué aux actions de formation en proposant les actions de formation les plus adaptées et efficientes.

Obtention de financements des OPCA et développé les DIF notamment pour toutes les formations linguistiques non prioritaires au titre du plan.



Si cette expertise fait échos a vos besoins, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Formation

GPEC

Recrutement

Ressources humaines

Gestion des intérimaires

Ingénierie de formation