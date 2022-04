Jean-Michel PASQUIER

Fondateur de KOEO.net, structure agréée en 2013 "Entreprise Solidaire", dont l'activité est le déploiement opérationnel de programmes de mécénat de compétences dans les entreprises : c'est le don gracieux d'expertises pro ou perso de collaborateurs volontaires, pendant leur temps de travail (ils continuent à être normalement rémunérés par l'entreprise), à des structures d'intérêt général, et en accord avec leur employeur.



En favorisant la mise en place de missions de mécénat de compétences au travers d'une plateforme nationale de matching offres/demandes et de programmes d'animation de "terrain" entre collaborateurs, entreprises et association, KOEO développe des dynamiques de partenariats locaux entre secteur marchand et tiers secteur, pour une meilleure compréhension et participation de tous les acteurs de la société civile à tous les enjeux communs.



