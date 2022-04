François Pierre GANTEAUME

Créateur et pilote d'équipes d’experts internationaux (Europe/USA) pour conduire l’innovation et améliorer les processus en place.



Spécialiste de l'informatique décisionnelle Big Data Hadoop autour des Open Standards de Cloudera Enterprise Data Hub (Schema-on-Read) :

- Stockage HDFS & HBase

- Transformation MapReduce

- Ingestion Sqoop, Flume

- Impala



Spécialise de l'informatique décisionnelle In-memory (SAP HANA sur SAP BW, Microstrategy, SAS).



Décideur opérationnel (responsable grands comptes ; directeur de projet MOA) doté d’une vision transverse des métiers. Négociation de contrats.



Spécialisations : Membre du Project Management Institute (PMI). Achats industriels. Marketing e-commerce. Ventes grands comptes. Finances. Systèmes d'information.



Etudes de cas d'usage : détection des fraudes, gestion de flottes, inventaires dynamiques, gestions des patients, sécurité.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Communication

E-commerce

Six sigma

Négociation

Achats

Big data

Hadoop

Services