Frédéric GRIFFE

Avec plus de 20 ans à des postes de développement technologiques et d’innovation, puis de management de business unit (P&L) dans des domaines techniques très variés allant de la robotique sous-marine à l’aéronautique en passant par les télécommunications par satellite, je dispose de savoir-faire solides pour :



- Comprendre un marché, élaborer une vision et définir une stratégie.

- Déployer la stratégie au sein de l’organisation (Hoshin Kanri, LEAN).

- Développer le réseau et les ventes à l’export et gérer la relation client.

- Diriger des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles et faire évoluer les comportements.

- Redresser des activités en difficulté, gérer des situations de crise et restaurer la confiance.



Passionné par la technologie je suis capable de descendre à un niveau de compréhension technique suffisamment détaillé pour comprendre les enjeux, anticiper les difficultés, orienter les architectures et les solutions techniques pour les rendre pérennes et assurer leur succès commercial sur le marché.





Mes compétences :

International business development

Management

Innovation

Aerospace

Restructuration