Jean-Michel EBERLE

Organisateur d'évènement et de congrès

Animateur de séminaires et de comités de direction

Concepteur pédagogique de séminaires

Entraineur de dirigeantes et dirigeants

Journaliste d'entreprise & media trainer

Organisateur de conventions internes

Animateur et concepteur de team buildings

Concepteur de séminaires de cohésion d'équipes



Référent auprès du pole animateur des clubs APM Zone Paris Ile de France/Val de Seine - animateur du club APM parisparis -

Associé et co fondateur de Ridgway organisation

Pour en savoir plus

www.ridgway-organisation.fr



Intervenant au sein du club des annonceurs

Adhérent actif du Press Club de France

Adhérent actif du Cercle du leadership

Adhérent actif de l'association des anciens étudiants de l'université paris dauphine

Pour en savoir plus

www.dauphine-alumni.org



Mes compétences :

Management

Conseil

Communication

Ressources humaines

Coaching

Développement commercial

Accompagnement

Marketing

Formation