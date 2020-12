"Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine...Elle est mortelle !"

P. Coelho



Mes compétences :

1- Marketing stratégique et opérationnel B to B

3- Communication institutionnelle & évènementielle

6- Maitrise des outils de PAO

5- Echanges internationaux

2- Plans d'actions multi-canal on et off line

4- Management d'équipes et de projets