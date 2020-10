Passionné par lhumain, jai découvert dans lhypnose, en tant que patient puis en tant que thérapeute, un moyen de modifier facilement les comportements et séveiller. Lhypnose humaniste en particulier permet deffectuer une psychothérapie rapide et durable tout en étant acteur de son changement.



Grace à cet accès à notre esprit profond, souvre alors pour chacun lopportunité daller mieux en hypnothérapie et « mieux que mieux » en coaching pour devenir autonome dans un esprit de partage et de bienveillance.



Formé à lIFHE, école dhypnose de renommée internationale offrant une formation professionnelle spécialisée en Hypnose Humaniste, je serai ravi de vous accompagner à Nantes pour vous aider à réaliser le potentiel déjà présent en vous.



Je suis à votre disposition pour tout renseignement et prise de rendez-vous.



Erwan MAIZY

Hypnothérapeute et Coach à Nantes, Maitre Praticien en Hypnose Humaniste,

Spécialisé en Hypnose Humaniste et Thérapie Symbolique Avancée,

Diplômé de lInstitut Français dHypnose Ericksonienne et Humaniste (IFHE).



Mes compétences :

Communication

Gestion

Marketing

Tourisme

Ressources humaines

Hypnothérapie