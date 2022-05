Line SAENKO

Chargée des relations avec les entreprises à GESCIA, centre de formation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile de France, nous formons des apprentis sur 2 sites, Enghien les Bains et Gonesse aux formations suivantes :



Baccalauréat Gestion Administration

Baccalauréat Commerce

BTS Assistant Manager

BTS Comptabilité et Gestion

BTS Assistant de Gestion PME/PMI

Titre certifié Assistant de direction

Titre certifié Assistant de direction Import/Export

Licence CNAM Gestion des organisations

Licence CNAM Gestion des ressources humaines

Licence CNAM Commerce et développement International

Bachelor responsable manager de la distribution

Titre responsable en commerce international