Jean-Michel PRATS

Chef de Projet

Depuis 1991, au sein de la Direction de l'Enseignement Formation, j'ai tenu différents postes liés à la formation (formateur, responsable de formation, conseillé technique en formation au Vietam, Chef de projet (déploiement d'un logiciel de gestion administrative d'école YMAG; gestion de dossiers transversaux), chargé de missions, responsable de la coopération internationale).



Depuis le 1er juillet 2010, j'occupe le poste de chargé de mission financement au sein de la Direction de l'Enseignement Formation Initiale. Dans le cadre de mes missions, je suis en charge de rechercher et suivre des subventions.



Dans ce cadre, je gére les demandes de subventions d'équipement et de travaux vis à vis du Conseil Régional d'Ile de France. J'apporte mon expertise des dossiers FSE à mes collégues. Je gère les dossiers FEDER de l'enseignement Formation.



Je suis également en charge du montage des dossiers Grand Emprunt pour la Direction de l'Enseignement Formation Initiale.



Mon expérience de la gestion de projet me permet d'aborder et de gérer des dossiers tant le domaine de la formation que de la gestion administrative.



Ces différentes fonctions tant en France qu'à l'étranger me permettent d'avoir une vision globale de la formation professionnelle et plus particulièrement de la formation par alternance.



Mes différentes missions au Vietnam et au Laos m'ont permis de développer les approches interculturelles et le développement de projet en environnement international.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Informatique

Consultant

Chef de projet

Gestion de projet

Asie

Formation