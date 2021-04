Amandine SOULIER

▶️ Le client est la plus grande richesse d'une entreprise : un client satisfait est un ambassadeur de la marque, un client insatisfait est une opportunité d'amélioration pour l'entreprise.



◾ Passionnée par le commerce, le management, les challenges et la réussite collective, je suis aujourd'hui en poste chez SEPHORA au titre de « Manager des ventes ».

Je mène parallèlement mes études en Master « Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale ».



◾ Spécialités : management, marketing digital, stratégie digitale, innovation, développement commercial, expérience beauté.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Management

Stratégie

Marketing