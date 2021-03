Amandine STEINMETZ

Titulaire d'un master en biologie; j'ai une formation pluridisciplinaire dans les domaines de la toxicologie, microbiologie, virologie, immunologie, biotechnologie, biologie cellulaire, physiologie, et de la pharmacologie.

Mon expérience professionnelle:

- (actuellement)société QUINTILES Clinical Data Coordinator.

- société Millipore: mise au point d'une méthode de détermination de la toxicité de matériaux plastique pour les cellules animales, selon la norme ISO 10993.

- Laboratoire des Récepteurs et Canaux Ioniques Membranaires: clonage de 2 isoformes de l'acétylcholinestèrase de neurones du moustique An. gambiae et caractérisation de cette enzyme(dissociation de neurones, PCR, électrophorèses, clonage, transformation bactérienne, séquençage, transfection en cellules d'insectes, culture cellulaire, mesure de l'activité enzymatique...)



Mes compétences :

Biologie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Biotechnologie

Coordinator

Data Management

Immunologie

Management

Microbiologie

Pharmacologie

Physiologie

Recherche

Recherche clinique

Toxicologie

Virologie