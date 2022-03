Amar HAMOUDI

Je suis actuellement en poste au sein de la société Atos en tant qu'ingénieur développement depuis 2014. J'ai été en poste sur différents projets.



Je suis actuellement en poste au sein d'une équipe sur un projet de développement de portail pour le conseil de l'Europe basé sur des technologies Java Liferay / AngularJS. J'effectue des correctifs sur des projets existants ainsi que de nouveaux développements en fonction des besoins du client.



Auparavant, j'ai eu la chance d'initier un projet de forge logicielle. Laquelle couplée avec un guide de gestion de projet, permet aujourd'hui à Atos de centraliser l'ensemble de ses outils, et à la GBU France d'administrer l'ensemble de ses projets. Aujourd'hui je continue à suivre le projet de manière plus ponctuelle, en gardant un contact régulier avec l'équipe en charge du projet ainsi qu'en réalisant certains développements sur mon temps personnel.



Enfin j'ai pu mettre en place des développements sur une application Php afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités Ajax / Jquery à une application de gestion de planning. De plus, j'ai pu implémenter des services SOAP afin de permettre une interconnexion entre notre système d'information avec celui du client à savoir les magasins Sytème U.



Vous pouvez me contacter par mail (hamoudi.amar@gmail.com ou par téléphone 60 22 75 98 63)





Mes compétences :

JAVA

Javascript

HTML

.NET

PHP

Html 5

UML

XML/XSL

Conception

Programmation

Microsoft SQL Server

MySQL

JQuery

AngularJS

SOAP

CSS 3

Liferay

Gestion de projet

Ajax

Gestion de la qualité

Primefaces