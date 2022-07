Amaury BAZEROLE

Diplômé de l'ISITV-Seatech depuis bientôt 7 ans, je dispose de solides connaissances et compétences en ingénierie marine. Au sein de Saipem S.A. depuis plus de 6 ans, je m'y suis spécialisé dans l'installation d'équipements offshore & subsea pour le compte de l'industrie pétrolière et gazière. Fort de ces 6 années d'expérience (3 en tant qu'ingénieur en analyse d'installation, 2 en tant qu'ingénieur en méthodes d'installation offshore sur projet & 1 année en tant que SIT engineer), je suis maintenant revenu à un poste en méthodes d'installation offshore. Je participe depuis cette année à l'élaboration de propositions techniques pour des appels d'offres de projets offshore EPCI. En parallèle j'exerce désormais la fonction de discipline leader au sein de mon département; cette fonction me permet de faire profiter celui-ci de l'expertise que j'ai pu acquérir ces dernières années.



Mes compétences :

Diodore

Hydrodynamique

Installation

Modélisation

Offshore

OrcaFlex

Subsea

AutoCAD

Ingénierie

Analyse

Microsoft Project

Visual Basic

MATLAB

BOSIET/HUET