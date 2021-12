Bien que passionnée de chant et de théâtre, c'est après des études de langues en Sorbonne que Ambre SAINT-PIERRE entre dans le monde feutré de la Haute Couture parisienne.



Quelques années plus tard, son goût pour le contact humain l'incitera à se spécialiser dans la Communication par la pédagogie. C'est à cette époque qu'elle adhère à l'A.F.R.E.P.(Association française des Relations Publiques). Avant de quitter la capitale, elle décide de perfectionner sa voix au Conservatoire international de Musique et de suivre les cours de théâtre de Jacqueline DUC, Sociétaire de la Comédie Française.



Abandonnant Paris par amour pour le Sud, ses couleurs et ses senteurs, elle partage désormais son temps entre la peinture et la Communication, toujours persuadée que la vraie compréhension de l'autre a encore un long chemin à parcourir.

Sa vision de la vie s'exprime dès son premier ouvrage : le quotidien n'est pas aussi tangible qu'on le pense, le Merveilleux y fait d'incessantes incursions pour qui sait observer :



"L'ENGOULEVENT" (en vente sur toutes les plates-formes du Net et librairies francophones)



Si vous avez décidé de reconsidérer votre vie, de la rendre plus riche, plus authentique, si éprouver de la joie reste le but de votre existence, alors l'heure est peut-être venue de lire "L'ENGOULEVENT



