Ambre VOIRIN

Rédactrice SEO confirmée, je crée des contenus stratégiques destinés à conquérir les meilleures places des résultats de recherche !



Mon challenge du quotidien : relever de nouveaux défis rédactionnels. Mes contenus sont riches, sur le fond comme sur la forme, car je suis convaincue que la qualité est un véritable critère de distinction sur le Web.



Je fais :



- La recherche de mots-clés

- La rédaction optimisée

- La recherche d'images

- Le balisage HTML

- Le maillage interne

- L'intégration sur le site



Je ne fais pas de :



- Fautes d'orthographe

- Keywords stuffing

- Faux commentaires

- Contenus non éthiques







Et en bonus :



J'ai un niveau avancé en développement et optimisation de site WordPress et suis traductrice SEO depuis l'espagnol vers le français.





Mes outils :



- Google Search Console

- Google Analytics

- Google My Business

- Uberuggest

- YourText.Guru

- Keyword Everywhere

- Keyword Surfer

- People Also Ask

- Infinite suggest

- Mon cerveau