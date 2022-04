Bonjours à tous,



Si vous êtes à la recherche d’une personne qui a des idées à proposer et qui cherche sans cesse à innover, je suis celle qu’il vous faut.



Grace à mes 3 ans d'expériences professionnelle en tant qu’assistante commerciale j'ai pu acquérir un savoir faire, une autonomie, une rigueur, et un dynamisme que j'aimerais vous proposer.



A très vite,



Amel KEMMOUN



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Microsoft Office

Administratif

Gestion de la relation client

Administration des ventes

Animation commerciale

Assistanat commercial

Négociation commerciale

Développement commercial